Lite tra studenti al "Ferrari", la preside: "Era uno scherzo" "Un gioco finito in litigio", dichiara la preside dell'istituto dopo la lite tra due 16enni

Lite tra studenti all'istituto superiore "Ferrari" di Battipaglia finisce in ospedale. Subito dopo la fine delle lezioni, nella giornata di ieri, i sanitari del 118 sono intervenuti a Battipaglia, a causa di una lite tra due studenti che si è conclusa con il ferimento di un 16enne trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza". Il 16enne, ha riportato ferite al polso e al mento, causate da un coltello a seguito di una lite con un altro ragazzo. Sul caso già indagano gli agenti del locale commissariato.

L'episodio ha destato molto sconcerto e preoccupazione, soprattutto tra i genitori. Sul caso è intervenuta anche la preside dell'istituto di Battipaglia, Daniela Palma, che ha negato l'ipotesi regolamento conti tra i due ragazzi, parlando di uno scherzo finito in litigio.

"Nessun regolamento di conti: uno scherzo che è finito in litigio", ha dichiarato la preside che si è scagliata anche contro chi ha pubblicato le foto dei due giovani, insanguinati: "Pubblicare foto di un ragazzino sanguinante, ma non vi vergognate? Noi non abbiamo dormito per il dispiacere, avevamo questa scena stampata nella mente".