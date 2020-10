Nominato il Garante per la tutela degli animali a Nocera L'incarico ad Annalisa Carleo per la salvaguardia degli animali

È Annalisa Carleo, 44 anni di Nocera Superiore, il Garante per la Tutela degli animali. La nomina, avvenuta stamane con decreto sindacale, è l’ultimo anello di un percorso avviato tempo fa dall’Amministrazione Cuofano, in linea con i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali nonché dal proprio Regolamento approvato con Delibera consiliare n.77 del 28 settembre 2020.

Il neo Garante vanta un pedigree scandito da esperienza giuridica, competenze professionali in materia di tutela degli animali ed un impegno quotidiano per la cura e la salvaguardia degli animali randagi attraverso la collaborazione con associazioni del territorio. L’incarico, a titolo gratuito, ha durata per l’intero mandato del Sindaco.