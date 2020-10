Arrivano i semafori fra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino "Un incrocio troppo spesso teatro di ripetuti incidenti stradale". Nuovi lavori anche a Paestu

La Provincia di Salerno prosegue i lavori di messa in sicurezza di tutta la rete viaria provinciale. Lunedi 12 ottobre alle ore 9.30 inizieranno i lavori di realizzazione della semaforizzazione dell'incrocio tra la SP 185, la SP 380 e la SS 367 a confine tra i comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino.

“Questo intervento – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – fa parte dei lavori di realizzazione della alternativa alla SS 18 nell'Agro Nocerino Sarnese. Ha l'obiettivo di conseguire la messa in sicurezza dell'incrocio fra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, troppo spesso teatro di ripetuti incidenti stradali.

La semaforizzazione in questione sarà di tipo 'intelligente', perché prevede l'installazione di sensori che riducono al minimo i tempi di attesa.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri sulle nostre strade innanzitutto mettono in sicurezza la nostra rete viaria, ma contemporaneamente vogliono promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

Nuovi lavori di messa in sicurezza anche sulla SP 278 a Capaccio Paestum.

“Gli interventi - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - vengono consegnati il 12 ottobre pv e si tratta di lavori di ripristino dei cordoli di corsia e della segnaletica stradale all’intersezione tra via Linora e via Molino di mare, in comune di Capaccio, alla località Licinella. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”