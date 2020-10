Castellabate, l'assessore Martuscelli ai "Civic training days" Selezionata per partecipare al corso per giovani amministratori dell'Anci Campania

L’Assessore del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli, è stata selezionata tra i giovani amministratori partecipanti delle giornate di formazione organizzate dall’Anci Campania, in corso di svolgimento presso il Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli. Un progetto che coinvolge 120 tra sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali campani under 35, volto a favorire la diffusione dell'idea della Politica come funzione sociale insostituibile, finalizzata alla realizzazione del bene comune e a combattere il demone dell’antipoliticità nelle nuove generazioni. L’Assessore Martuscelli sta prendendo parte ai “Civic Training Days” e dovrà successivamente impegnarsi, attraverso incontri pianificati negli istituti scolastici, a diffondere nelle giovani generazioni una visione positiva dell’impegno nell'amministrazione della cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali e diffondendo il senso ed il bisogno di sana amministrazione, di perseguimento e conservazione dello stato di legalità.

«Mi sono da subito interessata al progetto e ho inviato la mia candidatura perché intendo il valore della formazione come punto fermo di partenza per qualsiasi occupazione – dichiara l’Assessore Elisabetta Martuscelli - Essere amministratore oggi, in una realtà sempre più veloce e complessa, presuppone avere competenze ad ampio raggio e sempre aggiornate. Inoltre questi momenti di formazione sono importanti per il confronto e lo scambio con altri giovani amministratori che con passione, studio e confronto lavorano per il proprio territorio».