Frecciargento: stamattina la prima fermata a Battipaglia Presente anche il consigliere regionale del M5s, Michele Cammarano

Dopo molta attesa, questa mattina, il primo frecciargento di Trenitalia, si è fermato alla stazione ferroviaria di Battipaglia. Una fermata che è stata anche simbolo di politica, presente questa mattina alle 11.30 anche il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Michele Cammarano che, da tempo, seguiva la vicenda.

"Un risultato importante, frutto di anni di lotte e mobilitazioni del M5S", Ha commentato Cammarano, "Un risultato raggiunto dopo mesi di lavoro condotti insieme ai colleghi al Senato Francesco Castiello M5s e Felicia Gaudiano".

Il treno fermerà nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri, risolvendo il problema dell'Alta Velocità per Battipaglia, che sarà congiunta a Roma da un treno confortevole e veloce in soltanto 1 ora e 50 minuti.

"La battaglia non è finita e continuerà fino a quando anche il Frecciarossa e Italo faranno sosta alla stazione di Battipaglia: obiettivo che dovrebbe essere di prossimo raggiungimento. Questi collegamenti ridurranno ulteriormente i tempi di percorrenza per raggiungere Roma, in quanto non passeranno da Napoli Centrale, ma soltanto attraverso Napoli Afragola. La politica ha il dovere di contribuire a realizzare condizioni di vita migliori per i propri cittadini, per questo è compito del M5S realizzare, con iniziative concrete, gli obiettivi che la politica del passato non ha saputo progettare e concretizzare". Ha concluso Cammarano.