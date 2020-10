Piano urbano di mobilità a Nocera Inferiore,via alle modifiche Obiettivo dell'amministrazione è quello di sviluppare un progetto eco sostenibile

Questa mattina si è svolta nell’ aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, dagli Assessori Prisco, Ugolino e Fasanino, i Dirigenti incaricati dei Settori Polizia Locale, Lavori Pubblici , Territorio e Ambiente e l’ ingegnere Guido Francesco Marino della T.P.S Pro, la società affidataria della progettazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) della città di Nocera Inferiore.

Si è discusso della pianificazione e della progettazione del Piano Urbano di Mobilità da predisporre. All’ analisi in corso, sono stati aggiunti gli aggiornamenti sul flusso del traffico registrato in città. Si è infine predisposta la redazione di un Avviso Pubblico rivolto alle parti politiche e sociali, alle associazioni di categoria e ai cittadini per la presentazione di osservazioni sullo studio realizzato.

Verrà eseguita successivamente un’ attività ricognitiva sullo studio preliminare delle proposte esaminate, con il coinvolgimento delle forze consiliari politiche e associative della città. L’ amministrazione Torquato punta a sviluppare un progetto di viabilità eco sostenibile che alleggerisca il tessuto urbano delle criticità registrate e migliori la vivibilità attraverso un piano strategico condiviso.