"Puliamo il Mondo" fa tappa a Nocera Inferiore Ecco come partecipare all'iniziativa promossa da Legambiente

Il Comune di Nocera Inferiore aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente in programma per domenica 18 ottobre 2020. L’ evento è stato organizzato in sinergia con l’ assessorato all’ Ambiente e all’ Ecologia. L’ iniziativa di volontariato ambientale giunta alla sua XXVIII edizione, si pone l’ obiettivo di sensibilizzare alla tematica ambientale oltre che lanciare un messaggio di speranza per i giovani che vi parteciperanno.

A causa dell’ emergenza sanitaria in atto, l’ evento dovrà svolgersi attenendosi allo scrupoloso rispetto delle normative in materia di contrasto alla diffusione del contagio. Per iscriversi alla manifestazione è necessario registrarsi su apposita piattaforma utilizzando il seguente link : https://forms.gle/aDe85TrzDX3gu3ph7

Gli iscritti saranno indirizzati dall’ organizzazione, nei siti cittadini interessati dall’ iniziativa ambientalista.