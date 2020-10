Scuola di Sava, per il gup di Nocera: "Il fatto non sussiste" Galdi: "Risultato importante che mette fine ad una vicenda ritenuta sin dall’inizio paradossale"

Come viene reso noto da una nota dell’ex assessore ai lavori pubblici e consigliere di opposizione del Comune di Baronissi Luca Galdi, il gup del tribunale di Nocera Inferiore, Giovanni Pipola, questa mattina ha emesso una sentenza di non luogo a procedere in merito all’inchiesta sulla scuola primaria ”Santa Maria delle Grazie” “perché il fatto non sussiste”.

“L’ipotesi che ci veniva contestata era di abuso d’ufficio e turbativa d’asta. La sentenza di non luogo a procedere ha riguardato me, altri colleghi, un gruppo di tecnici esterni ed un tecnico comunale che si sono adoperati al sol fine di mettere in sicurezza le scuole di Baronissi. È un risultato importante che mette fine ad una vicenda ritenuta sin dall’inizio paradossale. Ringrazio per la professionalità l’avvocato Pietro Lamberti che mi ha assistito e fatto emergere la mia estraneità ai fatti che mi venivano contestati.” Fa sapere Galdi. Tutti assoluti, dunque, gli amministratori coinvolti nell’inchiesta.