A Pellezzano torna l'appuntamento con Terra Slowfood Il mercato si terrà ogni terza domenica dl mese

Appuntamento fisso del Mercato della Terra Slowfood di Pellezzano. A partire da domenica 18 ottobre, ogni 3° domenica del mese, alcuni produttori virtuosi si recheranno a Pellezzano, in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia a proporre i loro prodotti, frutto di un'agricoltura naturale e biologica che garantisce un cibo sano, posto alla base di una corretta alimentazione.

“Accogliamo con gioia - ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - i produttori di “Slow Food” che proporranno ai partecipanti di questi eventi, i frutti del loro lavoro, coltivati con cura per proporre una sana alimentazione”.

Questa domenica, 18 Ottobre, in occasione della Giornata dei Presidi Aperti, il mercato si arricchisce di un laboratorio sul pomodoro di San Marzano, diretto da Patrizia Spigno, responsabile dei presidi Slow Food per Campania e Basilicata e di una esposizione della colatura di alici e del fagiolo di Controne. L’appuntamento è in via Eroy di Nassiriya a Coperchia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per una mattinata all'insegna del buon cibo, delle relazioni virtuose e della musica.