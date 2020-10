Bus scolastici sovraffollati:«De Luca ha"risolto" il problema» Il sindaco di Castellabate: "Chiuse le scuole invece di pensare ad un aumento delle linee"

Il problema del sovraffollamento dei trasporti scolastici era stato oggetto di diverse proteste e segnalazioni nel corso delle ultime settimane. Diversi i sindaci che avevano richiesto un intervento e un potenziamento delle corse al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza sui mezzi. Tra questi, il sindaco f.f. di Castellabate Luisa Maiuri che, nel corso della giornata di ieri, aveva scritto una lettera in merito alla direzione di ‘Bus Italia’, all’assessorato regionale dei trasporti, al settore trasporto pubblico della Provincia di Salerno.

La fascia tricolore si era fatta portavoce del problema del sovraffollamento dei trasporti scolastici utilizzati dagli studenti iscritti alle scuole superiori di Agropoli, segnalando che non veniva garantita la distanza minima di sicurezza tra i passeggeri, costretti a viaggiare in condizioni al limite.

"Una situazione preoccupante di cui ieri mi ero fatta portavoce, manifestando le lamentele dei genitori preoccupati perché il sovraffollamento sui mezzi di trasporto non può essere che un alleato per il Covid-19, un’apprensione crescente alla luce dei numeri del contagio, purtroppo in ascesa in Campania." Ha commentato il primo cittadino.

In serata, è arrivata poi l'ordinanza n79 firmata dal presidente De Luca in cui è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 30 ottobre.

"Il Presidente De Luca ha pensato di “risolvere” tale problematica drasticamente con la chiusura di tutte le scuole, invece di pensare ad esempio all'aumento delle linee per il trasporto scolastico, a scaglionare gli orari dell'ingresso e dell'uscita o alla turnazione delle classi" Il commento del sindaco di Castellabate.