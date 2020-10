Nocera, norme anti covid: dipendenti comunali in smart working Tavolo tecnico tra il sindaco Torquato e la protezione civile

Si è riunita questa mattina nella sala della Protezione Civile, il tavolo Tecnico operativo presieduto dal sindaco Manlio Torquato sulla gestione operativa dell’emergenza sanitaria in atto, dopo le recenti disposizioni in materia della Regione Campania e del Governo nazionale. Alla presenza degli assessori Manzo e Prisco e di tutti i Dirigenti del Comune di Nocera Inferiore, si è discusso dei temi urgenti che saranno interessati dagli interventi normativi.

In particolare si è affrontata la questione dell’ accesso del pubblico alla sede comunale, la predisposizione dello smart working per i lavoratori dipendenti e si è fatto un quadro delle attività di controllo e supporto alla popolazione che interesseranno la Polizia Locale e la Protezione Civile comunale. Per la sospensione delle attività didattiche che riguardano la scuola dell’ infanzia, si è in attesa di ulteriori chiarimenti dalla Regione. Entro lunedì ci saranno aggiornamenti. Restano da definire gli eventi in programma per la commemorazione dei defunti, per i quali si attendono risvolti per le opportune decisioni che saranno adottate a breve.