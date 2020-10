Nominato il presidente Fenailp di Scafati, è Mario Casciano Aperta anche la sede territoriale

Mario Casciano è il Presidente della FENAILP di Scafati. Ottico di professione, rappresenterà e tutelerà gli interessi degli Operatori del Commercio, dell'Artigianato del Turismo e dei Servizi Associati alla Fe.N.A.I.L.P. (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti) di Scafati. Nel corso di una riunione, svoltasi alla presenza del Coordinatore dell’Agro, della Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, Francesco Giannatiempo, già Presidente della Fe.N.A.I.L.P. di Nocera Superiore, è stata eletta Vice Presidente Patrizia Pesacane, mentre componenti di Giunta, sono stati eletti Giuseppe Siano, Pasquale Carotenuto e Giuseppe Indiano. In Via Nazionale, 140 a Scafati è ubicata la sede, dove sarà possibile ricevere, tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione della propria attività. Il Presidente provinciale della Fenailp di Salerno, Sabato Pecoraro, in una nota ha informato, dell'avvenuta apertura della Sede, il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, all'Assessore al Commercio Alfonso Di Massa per l'eventuale inserimento del suddetto Responsabile negli Istituti partecipativi e di concertazione previsti dalle Leggi vigenti, nonché, ai fini dell'accreditamento e per la rappresentanza degli Associati in tutela, Piccoli Operatori Esercenti l'Attività nel territorio di Teggiano.