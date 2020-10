Nocera, Torquato: "Fase liquidativa va chiusa subito" La nota del sindaco sull'attuale liquidatore del Mercato Ortofrutticolo

"Leggiamo da un autorevole quotidiano locale che l'attuale liquidatore del Mercato Ortofrutticolo Dott. Apa sembra intenzionato a mantenere aperta la fase liquidativa e che rimetta tale decisione quale suo interlocutore al neo sindaco di Pagani. Nel ricordare che il socio Comune di Nocera a pari quota di quello di Pagani e analogamente agli altri soci Corbara Cogmo e Cooperative sono deputati ad decidere sul futuro della struttura, appare più che opportuno ricordare che già da tempo e come deliberato nell'ultima assemblea è giunto il momento di chiudere subito una fase liquidativa sempre più anomala per la esagerata durata della stessa (tre anni) per la sostanziale mancanza di atti liquidativi (che non posso certo ricondursi alla sostituzione di qualche lampada peraltro acquistata dalla gestione precedente al liquidatore) né può trovare abnorme motivazione nella pendenza di alcuni irrisolti contenziosi che portati a rendicontazione ben possono consentire la nascita della nuova società o la remissio in bonis della precedente adeguatamente ristrutturandola". Questa la nota del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato.

La liquidazione soprattutto dell'ultimo anno sta conoscendo una anomala sovrapposizione tra gestione ordinaria e gestione liquidativa (che langue, come evidenziato dallo stesso collegio sindacale), che non può più proseguire. Né l'attivo di bilancio che il liquidatore assume a fondamento della propria azione può essere motivo del suo proseguire, considerato che è principalmente riconducibile ad azioni di gestione ordinaria a alla mancanza di vere spese di investimento. Mentre resta ancora da discutere su quanti crediti siano stati effettivamente riscossi.

"Il Comune di Nocera nel farsi come sempre parte attiva nel promuovere la fine di una fase di stagnazione del Mercato e nel voler a tal fine coinvolgere da subito gli altri soci a partire dal Comune di Pagani e Corbara e dal Cogmo, ritiene giunto il momento di chiudere una liquidazione che non ha più ragion d'essere. A tal fine il sindaco del Comune di Nocera promuoverà un incontro con gli altri soci già dalle prossime ore per inizio settimana anche per la necessaria convocazione della assemblea".