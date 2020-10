Nocera Inferiore: dopo i parchi chiudono gli uffici comunali Disposta per domani la sanificazione dei locali e l’organizzazione del lavoro a distanza

Dopo la chiusura di parchi, ville e giardini, una nuova ordinanza a Nocera Inferiore dispone anche la chiusura al pubblico delle sedi comunali per il giorno 19 ottobre. Una decisione presa per consentire le operazioni di sanificazioni dei locali e l’organizzazione dei lavoratori per lo smart working "Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto dovuta al rapido diffondersi del Covid-19, considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale, sentita l’Amministrazione e in accordo con tutti i Dirigenti Comunali" Comunicano dal Comune.

Saranno dunque chiuse al pubblico le sedi di Piazza Diaz, via Guerritore, Via Libroia e Biblioteca Comunale. Seguirà avviso per la regolamentazione degli accessi da martedì 20 ottobre.

Con l’ Ordinanza sindacale n°44 del 18 ottobre 2020 è ststa disposta invece la sospensione delle attività e la chiusura fisica di tutti i parchi giochi comunali, sia in gestione pubblica che affidati a terzi, comprese le strutture dedicate alle attività sportive in essi presenti. Gli spazi rimarranno chiusi fino al 30 ottobre. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.