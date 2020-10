Nocera Inferiore: riapre il fast park di via Barbarulo Una riqualificazione totale, domani la struttura sarà riaperta alla presenza del sindaco Torquato

I lavori giunti al completamento sono stati eseguiti dalla Nocera Multiservizi, che ha operato di concerto con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale. Essi hanno riguardato la messa in sicurezza dell'intera struttura, la sostituzione di tutti i pilastri e delle le lamiere fatiscenti e vetuste, la pulizia delle canalette e dei canali di raccolta e scolo del piano superiore. La riqualificazione è stata totale: ha riguardato il rifacimento del tappeto di asfalto, della segnaletica interna all’ area parcheggio che è stato dotato di protezioni in gomma antigraffio e antifurto. Infine è stato implementato il servizio di videosorveglianza.

I lavori strutturali sono durati circa 40 giorni con un importo complessivo di circa 80mila euro, e sono stati effettuati dalla ditta Deck Park, società che ha costruito il parcheggio.

Gli ulteriori interventi che hanno riguardato (impianto elettrico, impianto di videosorveglianza, impianto antincendio, nuova segnaletica, materiali per la pitturazione) sono costati 40mila euro.

L'ultimo invento di manutenzione che ha riguardato il parcheggio di via Barbarulo è stato effettuato nell'anno 2000, tra l'altro anno di costruzione del Fast Park.

Il presidente della Multiservizi , Sergio Stellato ha dichiarato: “I lavori effettuati hanno reso sicuro ed accogliente la struttura, tale da poter essere definita un vanto per la nostra città”. L’ opera di ristrutturazione messa in cantiere dall’ amministrazione Torquato porterà benefici in termini di viabilità e sicurezza.