Giffoni: completati i lavori di miglioramento della SP 368 Il sindaco Giuliano: "Sinergia con la provincia per dare risposte ai cittadini"

Sono stati completati i lavori di adeguamento e miglioramento della Strada Provinciale 368 che collega Giffoni Valle Piana con il Borgo Medievale di Terravecchia. Gli interventi, effettuati dalla Provincia di Salerno, hanno consentito un rinforzo della sede stradale, con successivo rifacimento e consolidamento della pavimentazione, diventata sconnessa e pericolosa a causa delle intemperie. Inoltre si è proceduto alla manutenzione e alla pulizia delle cunette laterali, fondamentali per raccogliere le acque piovane senza pericoli per i cittadini.

“Dopo decenni, è stato finalmente attuato un lavoro tanto atteso per i visitatori ma soprattutto per i cittadini della frazione Terravecchia – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. La messa in opera di questi lavori permetterà un collegamento in massima sicurezza e senza più pericoli per gli automobilisti. Tutto questo dimostra la sinergia con la Provincia di Salerno, pronta con nuovi interventi a rispondere alle sinergie della nostra comunità”.