Giffoni: inizia l'anno scolastico al "nido dei cuccioli" Sindaco Giugliano: "Un'opportunità per tutte le famiglie", la struttura ospiterà 15 bimbi

Ha preso il via questa mattina l’anno scolastico 2020-2021 al “Nido dei Cuccioli”. La struttura sita nella frazione di Santa Maria a Vico ospiterà quindici bambini da zero a 3 anni e garantirà un servizio di accoglienza, ludica e ricreativa, permettendo ai genitori di poter conciliare al ruolo familiare anche quello lavorativo. Il progetto è inserito all’interno dell’azione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale S4 e permetterà di portare avanti il servizio integrativo al nido.

Nel rispetto delle normative vigenti per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, tutte le aule sono state inizialmente sanificate. Inoltre i quindici bambini iscritti sono stati divisi in tre aule da cinque alunni ciascuno sotto lo sguardo attento delle educatrici. Tutte le attrezzature presenti inoltre saranno oggetto quotidianamente di operazioni di disinfezione.

“Questo è uno dei progetti a cui tengo particolarmente – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano -. Il “Nido dei Cuccioli” è stata una struttura che ho voluto con forza per permettere alle famiglie di poter continuare a lavorare lasciando i figli in luoghi e ambienti sicuri”.

“Siamo molto felici che il nuovo anno scolastico abbia finalmente preso il via anche per i più piccoli – le parole dell’Assessore alle Politiche Sociali Eliana Malfeo -. Non senza sacrifici vista la situazione attuale, garantiremo un servizio impeccabile e la possibilità di poter iniziare il percorso di scolarizzazione”.