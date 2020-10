Pontecagnano si tinge di rosa per la lotta contro i tumori Il comune ha aderito all'iniziativa "Nastro Rosa 2020"

Il comune di Pontecagnano Faiano aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno e più in generale dei tumori femminili "Nastro Rosa 2020". Da stastera la casa comunale in via Alfani si illuminerà di rosa. L'iniziativa, promossa da Airc e Lilt in accordo con l'Anci, andrà avanti dal 20 al 25 ottobre 2020. Un segnale importante, teso a riaccendere i riflettori sul tema della diagnosi precoce e della conseguente lotta al cancro.

“Nella nostra comunità, come nel mondo intero, sono tantissime le donne che ogni giorno combattono una silenziosa ma durissima battaglia contro questa malattia. Ricordare il ruolo fondamentale della prevenzione, anche con gesti simbolici come questo, significa contribuire ad intervenire in modo rapido ed efficace sul problema. Ringrazio i fautori di questo progetto e riconfermo la volontà di questa Amministrazione a fare sempre più, e meglio, per le donne, e non solo”, ha aggiunto il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.