Ecco come sarà la fascia costiera di Paestum Procede l'iter per la riqualificazione ambientale: via libera al progetto da oltre 4 milioni

Procede l’iter che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza del litorale di Capaccio Paestum. La giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto definitivo del secondo stralcio (primo e secondo lotto) e del terzo stralcio dell’opera, per il valore di 4 milioni e 368 mila euro e quasi due chilometri metri di litorale. A breve, inoltre, saranno aggiudicati i lavori del primo stralcio dell’intervento, per altri 1100 metri.

Con l’approvazione dei due restanti stralci del progetto - avviato lo scorso gennaio con l’approvazione in consiglio comunale del progetto definitivo per l’importo complessivo di quasi 6 milioni di euro - si completa l’iter che a breve porterà all’espletamento della nuova gara. Il progetto mira alla "riqualificazione ambientale della fascia litoranea di Capaccio Paestum, una fascia interessata da numerose infrastrutture e attività turistiche che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale del Comune. Uno degli interventi prioritari, nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei 12 km della fascia costiera, è la messa in sicurezza della pineta. Tale intervento consentirà di ridurre le criticità derivanti dal problema degli incendi boschivi e nel contempo di razionalizzare la viabilità di accesso alla spiaggia", fanno sapere dal palazzo di città pestano.

«Con l’imminente aggiudica dei lavori del primo stralcio e l’approvazione dei progetti definitivi del secondo e del terzo stralcio dell’intervento, stiamo per portare a termine un progetto molto importante per la città di Capaccio Paestum - commenta il sindaco Alfieri -. Con quest’opera andiamo a riqualificare e valorizzare la fascia litoranea del nostro Comune per un totale di 3 km, un’area che da anni versa nel degrado e nell’abbandono. L’obiettivo, anche grazie all’integrazione della fascia pinetale, la cui manutenzione inizierà nelle prossime settimane grazie all’approvazione del Piano assestamento forestale, è dare al più presto al nostro territorio un litorale finalmente degno della sua bellezza, un luogo più accogliente per i tanti visitatori e turisti che scelgono la nostra città, un fascia costiera più appetibile per chi in estate sceglie il mare del Cilento per le sue vacanze».