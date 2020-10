Mercato San Severino: al via i lavori per il Parco dello Sport "Sarà un luogo simbolo della lotta alle mafie. Uno spazio dedicato ai giovani"

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco dello Sport nella Frazione Lombardi di Mercato San Severino.

L’opera, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dei finanziamenti per i progetti di riutilizzo e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, vedrà appunto la nascita del Parco dello Sport di Lombardi sull’area dove, attualmente, sorge un campo inutilizzato di Calcio a 5.

“Il Parco dello Sport di Lombardi - afferma l'Assessore Della Corte - è tra i primi 10 progetti ammessi dalla Regione Campania e questo ad attestare la grandissima qualità del progetto presentato e di quello che a breve sarà realizzato. Stiamo parlando di un’opera all’avanguardia che guarda alle best practices internazionali in tema di utilizzo degli spazi pubblici. Il progetto è ispirato, per fare qualche esempio, al campo da basket Pigalle a Parigi, al parco Superkilen a Copenhagen ed ai Box Hills Gardens a Melbourne. Saranno realizzati spazi di qualità utilizzando materiali semplici, ottimizzando le risorse verso la creazione di un ambiente stimolante per gli utilizzatori più giovani. Saranno utilizzati dei segni grafici sulla pavimentazione per definire lo spazio e incentivare un utilizzo creativo delle aree destinate al gioco. Seguendo questi principi, la pavimentazione verrà realizzata con un manto in cemento o in asfalto che andrà a risarcire eventuali cedimenti superficiali e lacerazioni del manto attuale, con l’obiettivo di ottenere un’unica superficie livellata su cui ospitare le diverse attività. Ogni attività verrà marcata a terra con una modulazione della pavimentazione, tramite un cambio di materiale e/o di colore”.

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Antonio Somma che pone l’accento sull’importanza da un punto di vista sociale dell’area oggetto di intervento.

“L’area su cui sta nascendo il Parco dello Sport – afferma il sindaco Somma - è divenuta di proprietà del Comune di Mercato S. Severino e rappresenta, senza dubbio, un simbolo della lotta alle mafie e del riscatto sociale del Sud e dell’intero Paese. A questo importante valore etico va aggiunto l’aspetto fondamentale di intervenire in un’area, comprensiva delle frazioni di Lombardi e San Vincenzo che, negli ultimi decenni, ha riscontrato i maggiori incrementi di popolazione e dove è sorto il nuovo complesso scolastico, connotando quindi la zona, grazie anche al Parco dello Sport, di una fortissima vocazione alle attività giovanili per tutti i giovani della nostra Città e dei territori limitrofi."

"Come illustrato dall’Assessore Della Corte – conclude il Sindaco Somma - l'opera prende esempio dalle best practices internazionali, che hanno inteso integrare le aree per lo sport nelle periferie, influenzandone positivamente la riqualificazione, migliorando l’integrazione tra le diverse fasce sociali e generando fenomeni di aggregazione che portano beneficio alla vita cittadina. In quest’ottica, il Parco dello Sport non si pone come struttura sportiva tradizionale, ma come uno spazio pubblico capace di innescare nuove dinamiche sociali, investendo solamente le risorse necessarie ad esprimere il potenziale di un’area a vocazione ludico-sportiva”.