Agropoli, via alle domande per assegnare 240 posti barca Il bando per i pontili da gennaio 2021 alla fine del 2023: istanze a mano, via pec o raccomandata

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione di posti barca presso i pontili del comune di Agropoli per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Sono in totale 240 i posti disponibili, diversi per caratteristiche, quindi la collocazione è subordinata alla tipologia dei natanti o imbarcazioni per le quali si chiede l’ormeggio.

Questo il quadro complessivo per i 6 pontili a gestione comunale di cui ha dato notizia palazzo di città: pontile n. 1 lato sinistro (23 natanti); pontile n. 2 lato sinistro (22 natanti) - lato destro (22 natanti); n. 3 lato sinistro (22 natanti) - lato destro (22 natanti); n. 4 lato sinistro (18 natanti) - lato destro (22 natanti); n. 5 lato sinistro (23 natanti) - lato destro (20 natanti); n. 6 lato sinistro (23 natanti) - lato destro (23 natanti). Per quanto riguarda il lato destro del primo pontile, considerate le difficoltà di manovra per i natanti che devono avvicinarsi col motore sollevato per evitare l’impatto col fondale, saranno assegnati a coloro che ne facciano richiesta, circa 15 ormeggi per natanti che non superino i sei metri lineari di lunghezza, per il periodo 1 giugno-30 settembre 2021, applicando la tariffa agevolata. Le tariffe variano in base alle dimensioni del natante e in base al possesso o meno del requisito della residenza.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 27 novembre. Tre le modalità possibili: a mano al protocollo dell’Ente; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Il bando e la relativa domanda di adesione sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.agropoli.sa.it.