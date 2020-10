Covid, due contagi nella casa di cura "La Quiete" a Pellezzano A dirlo il sindaco Francesco Morra che chiede l'intervento dell'Asl

Ci sarebbero diversi contagiati all'interno della Casa di Cura “La Quiete” di Pellezzano. La notizia della presenza di alcuni positivi al Covid-19 ha fatto alzare la guardia nella struttura situata nella frazione Capezzano di Pellezzano.

A darne notizia il Sindaco Francesco Morra, che si è immediatamente attivato scrivendo una missiva al Direttore Asl di Salerno e al Dipartimento di Prevenzione e Profilassi per presentare una urgente richiesta di screening e tracciamento dei contagi da Covid -19 al personale ed ospiti della casa dicura “La Quiete”.

“Le scrivo – si legge nella lettera del Primo Cittadino - per rimettere alla Sua attenzione il caso della Casa di Cura “La Quiete” dove potrebbe essersi generato un cluster potenzialmente letale per gli anziani ed i malati che vi risiedono. Invero, ho ricevuto segnalazione ufficiale di uno o più contagiati dal Covid - 19 tra le persone che vivono, per ragioni professionali e/o personali, la comunità della Casa di Cura “La Quiete” in Pellezzano. E' evidente, per l'età avanzata degli ospiti presenti nella struttura e per le condizioni di salute degli stessi già precarie in alcuni casi, la necessità di porre in essere un'azione straordinaria - anche mediante l'elaborazione di un protocollo che coinvolga direttamente l'Ente che rappresento - che consenta di individuare eventuali altri contagiati e provvedere al loro immediato isolamento ed ancora di tracciare quanti abbiano avuto contatti con quest'ultimial fine di scongiurare una propagazione, senza controllo, del virus nella comunità cherappresento”.

“Per tali ragioni – conclude la missiva - Vorrà assumere ogni iniziativa che riterrà opportuno affinchè la complessa comunità che vive ed opera nella Casa di Cura “La Quiete” sia sottoposta. nelle prossime ore, ai controlli necessari per le finalità innanzi esposte; contestualmente, La invito a rivolgere direttamente alla mia persona e/o ai miei uffici le richieste che riterrà necessarie e funzionali all'espletamento dello screening e al successivo tracciamento dei contagiati”.

Si attendono ora i riscontri da parte della competente Asl per evitare il diffondersi di un presunto focolaio di positivi al coronavirus, che potrebbe costituire seri rischi per gli ospiti della casa di cura “La Quiete” di Pellezzano.

Nello stesso tempo il sindaco ha invitato la stessa struttura privata ad attivarsi anche attraverso laboratori privati per effettuare uno screening completo anticipando i tempi dell’Asl.