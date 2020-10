Sulle strade del Cilento torna in funzione l'autovelox mobile Sicurezza sulle strade cittadine

Tornano gli autovelox sulle strade del Cilento. Il comune di Capaccio Paestum ha installato nuovamente l'apparecchio mobile in dotazione alla polizia locale. Sarà sottoposto a revisione e potrà essere poi riutilizzato per controllare la velocità ed evitare corse da parte degli automobilisti più indisciplinati e che spesso sono causa di incidenti, non solo sulle strade extraurbane ma anche su quelle cittadine.

L'apparecchio era in disuso dal 2018 preferendo l'utilizzo dell’autoscan, in grado di controllare una serie di infrazioni come la copertura assicurativa, la regolarità della revisione e scoprire eventuali altre irregolarità leggendo il numero di targa. Dunque, per maggiore sicurezza però sarà rimesso in funzione anche l'autovelox mobile.