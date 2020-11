Giorno dei Defunti, a Nocera cerimonia celebrativa al cimitero Disposte due corone di alloro ai Monumenti per Caduti di tutte le guerre

Questa mattina il sindaco Manlio Torquato insieme all’Assessore Fortino e alla delegata alle attività cimiteriali Immacolata Ugolino, si è recato presso il cimitero cittadino per la consueta cerimonia del 2 novembre per la deposizione delle corone di alloro ai Monumenti per Caduti di tutte le guerre, per i terremotati e per i bambini mai nati.L’ assessore Ugolino al termine della cerimonia, constatando l’andamento regolare nel rispetto dell’ Ordinanza del Sindaco che regola l’ accesso in questi giorni, ha dichiarato: “In questo periodo di emergenza e di forti raccomandazioni si ringraziano i cittadini che hanno dimostrato un grande senso civico.

L'affluenza al Cimitero nei giorni della commemorazione dei defunti sono stati controllati e ordinati senza assembramenti. Una celebrazione diversa dagli altri anni, non è stato possibile celebrare la santa messa del 2 novembre innanzitutto per le misure di sicurezza e poi perché la Chiesa Madre è oggetto di lavori di riqualificazione, lavori importanti e molto attesi come la ristrutturazione dei porticati. Tutti hanno collaborato al corretto svolgimento del cerimoniale dai dipendenti alla polizia municipale, alla Protezione Civile insieme alle associazioni di volontariato. Si ringraziano quanti sono stati coinvolti per la professionalità dimostrata”.

A seguire il Sindaco si è recato presso la Cattedrale di San Prisco per prendere parte insieme al Presidente del Consiglio comunale Fausto de Nicola, alla S. Messa officiata da Mons. Giudice. La celebrazione eucaristica per la commemorazione dei defunti è stata trasmessa in diretta televisiva e non si terrà oggi pomeriggio dalla Chiesa del Cimitero. Mons. Giudice nell’ omelia, ringraziando quanti si stanno adoperando per la gestione dell’ emergenza sanitaria, ha voluto lanciare un appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi.