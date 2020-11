Covid, Eboli: contagiato un dipendente comunale Chiuso l'ufficio per sanificazione

Allerta al comune di Eboli, positivo un dipendente al Covid 19, scatta la profilassi. Il sindaco facente funzioni, Luca Sgroia, dopo la conferma dell'Asl, ha deciso di disporre la sospensione per la giornata di oggi delle attività degli uffici di via Matteo Ripa per permettere la sanificazione dei locali.