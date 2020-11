Pagani: chiuso il parcheggio del centro polivalente "Fonte di assembramenti non controllabili". La decisione dell'amministrazione

"Si comunica alla cittadinanza che è stata disposta con ordinanza n.42 la chiusura del parcheggio del centro polivalente di via Pittoni dalle ore 21.00 alle ore 07.00 con apposizione di cancello al varco principale e cancello al varco di via G. Tramontano ed apposizione di catene con lucchetti ai cancelli di via Minzoni e al cancello prospicente il centro anziani. La seguente ordinanza è volta al contenimento del Covid-19, rilevato che nell’area parcheggio del centro polivalente di via Pittoni nelle ore serali vi è un’alta concentrazione di popolazione giovanile che è fonte di assembramento non facilmente controllabile". Questa la nota del sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, a seguito della decisione dell'amministrazione di chiudere il parcheggio del centro polivalente di via Pittoni.