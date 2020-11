Sette contagi alla "don Milani" di Pagani, chiusa la scuola Il sindaco De Prisco ha disposto la sospensione momentanea

Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco ha disposto la chiusura temporanea del plesso “Don Milani”, afferente all’istituto comprensivo statale “Sant’Alfonso Maria De Liguori”.

"Si comunica alla cittadinanza che è stata disposta con ordinanza n. 43/ 04/11/2020 la chiusura temporanea del plesso “Don Milani” di via Carmine, afferente all’istituto comprensivo statale “Sant’Alfonso Maria De Liguori”, a seguito delle comunicazioni da parte del dirigente scolastico, Maurizio Paolillo, del verificarsi di 7 contagi accertati che coinvolgono cinque tra personale scolastico e congiunti e due alunni della scuola dell’infanzia. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per via di risultati di alcuni tamponi non ancora sopraggiunti".