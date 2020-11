Covid, altri 13 positivi a Roccapiemonte: "Massima attenzione" Le parole del sindaco ai cittadini: "Sta contagiando persone dai 18 ai 45 anni"

“La curva del contagio sta aumentando, è il momento di fare massima attenzione e restare il più possibile a casa. Molti giovani sono positivi. A loro chiedo massima collaborazione in questo periodo e di uscire solo in caso di necessità” Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che nella mattinata di oggi, 4 novembre 2020, sono stati segnalati dall’Asl tredici cittadini di Roccapiemonte positivi al Covid-19. Tutti i soggetti sono asintomatici, in isolamento domiciliare, insieme ai propri familiari, e sotto osservazione medica.

Questo quanto dichiarato dal sindaco Carmine Pagano: “E’ la prima volta che arriviamo ad un numero così elevato. La curva del contagio sta aumentando e quindi è il momento aumentare anche la soglia di attenzione in questa fase. Raccomando ai cittadini di uscire di casa soltanto per lavoro, motivi di salute e per le urgenze più impellenti. Inoltre, dai dati in nostro possesso, va sottolineato che oltre la metà dei contagiati a Roccapiemonte ha un’età giovane. Insomma, il Covid-19 sta colpendo in modo particolare persone che hanno dai 18 ai 45 anni. A questa fascia di popolazione, specie agli adolescenti che probabilmente non hanno ancora capito la gravità della situazione, chiedo di evitare uscite inutili dalla propria abitazione e di seguire minuziosamente le regole”.