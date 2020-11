Nocera: supporto per i cittadini in quarantena Linea diretta con l'ufficio sociale

Prosegue in maniera costante l’attività di primo supporto ed assistenza a coloro che sono in quarantena o in isolamento fiduciario nel comune di Nocera Superiore.

La linea telefonica diretta, che corrisponde al numero 081.5169234 ed utilizzabile in questa fase negli orari di apertura degli uffici, è stata aperta da diversi giorni dall’Ufficio Politiche Sociali, su disposizione del sindaco Giovanni Maria Cuofano, come misura aggiuntiva ai contatti preliminari già attivati dagli operatori sulla scorta del tracciamento effettuato dal Dipartimento Asl.

«Come già avvenuto durante il lockdown di marzo, i soggetti in isolamento vengono preventivamente contattati dall’Ufficio appena il nominativo viene inserito nell’elenco stilato dall’Asl o nelle comunicazioni inviate dai medici di base – spiega Cuofano – viene avviato sin da subito un primo supporto per conoscere eventuali necessità di natura quotidiana, come l’acquisto di generi alimentari o di prodotti farmaceutici, che provvediamo a consegnare a domicilio grazie al supporto dei volontari della Croce Rossa. Con la linea diretta vogliamo potenziare questo servizio in un momento particolarmente difficile anche sotto il profilo psicologico: avere una voce amica dall’altra parte del cavo, qualificata anche dal punto di vista professionale, può aiutare a far sentire le persone meno sole».

Il primo cittadino ha, altresì, attivato il COC per centralizzare la raccolta dati proveniente dal Dipartimento Asl e dalle comunicazioni mail che stanno giungendo dai medici di famiglia come disposto da Ordinanza.