Messa in sicurezza e manutenzione su strada Vassi Tre i progetti da realizzare per un finanziamento da oltre 100 mila euro

Con nota del Ministero dell’Interno – Direzione Locale della Finanza Locale, la Città di Giffoni Valle Piana si è vista riconoscere la somma di 100.190, 61 euro quale contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza.

Nello specifico sono tre i progetti da realizzare: la sistemazione idraulica del versante casa Pezzotte, con contributo di oltre 82mila euro, e la manutenzione straordinaria strada Vassi – Cocchiature – I Piani, con contributo di oltre 17mila euro.

Le due opere rientrano nell’aggiornamento del programma triennale 2020-2022 delle opere pubbliche, votato all’unanimità del Consiglio Comunale dello scorso 29 ottobre.

“Si tratta di un supporto importante per la progettazione di due interventi fondamentali dal punto di vista idrogeologico – ha commentato il Sindaco Antonio Giuliano -. Desidero ringraziare l’assessore esterno Diego Faino per l’impegno e l’Ufficio Tecnico per il lavoro svolto”.