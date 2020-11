Guasto ad acquedotto comunale, senz'acqua zone a Roccapiemonte Ecco quando

Il Sindaco Carmine Pagano, il vice Sindaco Alfonso Trezza e gli addetti comunali che si occupano del servizio idrico, comunicano che a causa di un guasto ad uno dei pozzi dell’Acquedotto Comunale potrebbero verificarsi considerevoli cali di pressione dell’acqua già in queste ore in alcune zone di Roccapiemonte. Al fine di effettuare controlli e porre rimedio al problema, è stata decisa la sospensione notturna dell’erogazione idrica nella giornata di oggi, sabato 7 novembre 2020, a partire dalle ore 24:00 e fino alle ore 05:00.

Si comunica altresì che, nelle prossime ore, il Sindaco Pagano emetterà una ordinanza che prevede nuove disposizioni rispetto alla sospensione notturna della fornitura di acqua pubblica.

“Dobbiamo risolvere una volta e per tutte questa situazione, che sta diventando un cruccio oltre ad essere una priorità di questa Amministrazione. Ecco perché dalla prossima settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, cioè per quattro giorni, dalle ore 24:00 alle ore 05:00, sospenderemo l’erogazione idrica, così da causare meno disagi possibili alle famiglie di alcune zone della città che spesso si ritrovano più in difficoltà rispetto ad altre. La verità è che abbiamo poca acqua, ecco perché stiamo cercando di velocizzare l’iter per l’attivazione di un quarto pozzo. Chiediamo la massima collaborazione e soprattutto pazienza, anche noi Amministratori viviamo il problema, siamo cittadini di Roccapiemonte come tutti gli altri, e stiamo lavorando costantemente per risolvere questa situazione. Diciamo basta con i commenti inutili e provocatori, la gestione dell’acqua sarà pubblica fino a quando ci saremo noi, anche perché nelle città del territorio, dove il servizio è privato, non è che se la passino meglio. Anche lì spesso ci sono problemi e l’erogazione idrica molte volte viene sospesa, oltre ad un costo del servizio di gran lunga superiore a quello che riusciamo a garantire a Roccapiemonte. Quindi, visto anche il momento storico che stiamo vivendo, chiediamo vicinanza e non polemiche senza senso” hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e il vice Sindaco Trezza. In allegato il Sindaco Carmine Pagano mostra in modo chiaro, con alcuni documenti relativi al servizio idrico a Roccapiemonte e in altri Comuni dove ci sono altri gestori dell’annualità 2018, quanto sia enorme la differenza di costo. "I cittadini di Roccapiemonte, con la nostra gestione, risparmiano annualmente somme ingenti. Bisogna solo avere pazienza e fiducia. Risolveremo il problema e continueremo a tenere un costo basso rispetto ai gestori privati".