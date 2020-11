Bando Sport e Periferie: c'è il progetto per il De Mattia Il Comune di Giffoni presenta il progetto di riqualificazione del'area sportiva polivalente

Con la Delibera di Consiglio n.45 dello scorso 29 ottobre è stato approvato il progetto di riqualificazione dell’area sportiva polivalente “Piero De Mattia”, candidato al bando "Sport e periferie 2020”.

Il progetto, stimato su una cifra di 200mila euro, consiste nel rifacimento ex novo del manto erboso sintetico. A questo si aggiungono anche gli interventi sul sistema di drenaggio e le operazioni di adeguamento sia degli spogliatoi che delle recinzioni.

"Sport e periferie” è il fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

"L'adesione al bando “Sport e Periferie” è l’ennesimo segnale che di una Città che pensa al futuro, strizzando l'occhio al mondo dello sport – ha sottolineato il Sindaco Antonio Giuliano -. La possibilità di intervenire nell’area presente a Curti, unita ai lavori in corso per il restyling dello stadio G.Troisi, permetteranno a Giffoni di poter avere strutture all’avanguardia e soprattutto sicure”.

"Si tratta di una candidatura ambiziosa. Insieme con i tecnici e il personale del comune abbiamo messo in piedi questo progetto che speriamo possa essere apprezzato e successivamente finanziato – il pensiero di Fabio Toro, consigliere con delega allo Sport -. Non potevamo farci scappare questa occasione, a dimostrazione della grande attenzione dell’Amministrazione Comunale nel provare a sfruttare tutte le opportunità per intervenire ogni angolo della nostra Città. La riqualificazione dell’area sportiva “Piero De Mattia” permetterà di poter offrire uno spazio anche alle tante associazioni dilettantistiche del territorio”.