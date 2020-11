Cava, primo consiglio comunale: eletto il Presidente Con 16 voti favorevoli è stato eletto Adolfo Salsano

Si è svolto questo pomeriggio, martedì 10 novembre, il primo Consiglio comunale, durante il quale si è proceduto alla elezione del Presidente e vice Presidente dell’Assise cittadina ed al giuramento del sindaco Vincenzo Servalli. Il Consigliere anziano Luca Narbone, ha aperto i lavori del parlamentino, con la convalida degli eletti e successivamente si sono svolte le votazioni del Presidente e del vice Presidente dell’Assise.

Con 16 voti favorevoli è stato eletto Presidente, Adolfo Salsano, mentre per la carica di vice presidente, la minoranza ha votato Raffaele Giordano.

Il sindaco Vincenzo Servalli dopo aver pronunciato la formula del giuramento, ha presentato i sei Assessori che compongono la Giunta Comunale: vice Sindaco Nunzio Senatore, (Lavori Pubblici, Manutenzione, Verde Pubblico ed Ambiente), Annetta Altobello, (Politiche Sociali e Beni Comuni); Giovanni Del Vecchio, (Attività Produttive); Antonella Garofalo, (Polizia Locale, Trasporti e Viabilità); Lorena Iuliano, (Istruzione e Patrimonio); Armando Lamberti (Cultura, Turismo, Progetti e Fondi Europei, Rapporti con l’Università, Politiche per la tutela della Salute, Contenzioso).

Nel suo intervento il sindaco Servalli ha augurato buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale, sottolineando il particolare momento che non solo Cava de’ tirreni, ma tutto il Paese, sta vivendo, pieno di preoccupazioni e di incertezze, che impongono a tutti coloro che sono chiamati alla responsabilità di amministrare il massimo impegno nell’interesse esclusivo della città. Nominati anche i nuovi componenti della Commissione elettorale, Pasquale Santoriello, Paola Landi e Bruno D’Elia, supplenti Federico De Filippis, Salvatore Balestrino, Clelia Ferrara. Componenti della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, sono stati indicati, Italo Cirielli e Gaetano Gambardella. La seduta si è svolta nel rispetto delle norme anti covid, in assenza di pubblico ed è stata trasmessa in diretta sulle frequenze della televisione locale RTC Quarta Rete.