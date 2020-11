Infermiere morto a Baronissi:"Sostegno al personale sanitario" Il cordoglio della Fp Cgil Salerno

“Esprimiamo tutto il cordoglio della nostra organizzazione alla famiglia dell’infermiere deceduto quest’oggi a Baronissi, iscritto alla Fp Cgil Salerno. La tutela della salute mentale degli operatori sanitari in relazione all’emergenza Covid-19, è un elemento assolutamente da non sottovalutare. Il prolungarsi nel tempo dell’emergenza sanitaria può aumentare in maniera crescente la pressione e la paura tra il personale sanitario, portando ad una cronicizzazione. Lo stress da lavoro correlato è tra i principali rischi presenti tra gli operatori. Turni prolungati, reperibilità, gestione di emergenze/urgenze, carenza di personale, confronto quotidiano con situazioni di estrema sofferenza, potenziale rischio di episodi di aggressione. In questo momento di emergenza sanitaria, tali fattori vengono amplificati, e vanno a rafforzare i rischi specifici. È necessario fornire supporto agli operatori sanitari nella gestione dello stress e del malessere crescente legato alla gestione di questa emergenza. Lo scopo è garantire l’attivazione di un servizio di supporto e sostegno psicologico e psicosociale rivolto agli operatori sanitari”. A dirlo, in una nota il segretario generale Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto.