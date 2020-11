Covid, a Cetara si vede la luce in fondo al tunnel Funzionano le misure di contenimento, ma restano ancora dure restrizioni nel borgo della Costiera

Si stabilizza la situazione epidemiologica nel borgo cetarese, grazie alle misure di contenimento del Covid-19 adottate dal Comune di Cetara. Esortando a non abbassare la guardia, il sindaco Fortunato della Monica ha ritenuto necessario emanare una nuova ordinanza restrittiva, in cui proroga, fino al prossimo venerdì 20 novembre, la chiusura di chiese, uffici comunali e attività scolastiche.

Chiusura prorogata anche per bar, pub, pizzerie, salvo dove è consentita l’attività di asporto e di consegna a domicilio, fino alle 21. Si conferma anche la chiusura, fino alle 14, dal lunedi al venerdi (sabato fino alle 18), delle attività commerciali, quali salumerie, macellerie, fruttivendoli e pescherie. Domenica chiusura totale. Il mercato settimanale è sospeso fino al 29 novembre. Inoltre, è prevista per questo questo week-end la chiusura della spiaggia di Largo Marina e zone limitrofe per l’intera giornata. A partire da domani, sabato 14 novembre, è prevista solo la riapertura delle attività di parrucchieri e attività di edilizia pubblica e privata.

«La catena dei contagi sembra essersi fermata, ma tocca fare ancora uno sforzo per porre del tutto un freno a questa pandemia - afferma il primo cittadino, ancora positivo al Covid -. Restiamo in attesa degli esiti di tutti e 73 tamponi di verifica eseguiti lo scorso lunedì. I primi dati lasciano ben sperare ma, settimana prossima, continuerà lo screening. Prevedo una situazione di grande miglioramento entro fine settimana prossima - continua Della Monica - . Se tutto va bene, saremo ben lieti di riaprire il paese con l’accensione delle luminarie natalizie in segno di gioia e speranza, per iniziare a respirare aria di festa. Un ringraziamento va al forte spirito di collaborazione di tutta la cittadinanza e alla sensibilità di tutti gli operatori del settore economico del paese che hanno prontamente accettato le imposizioni adottate dall’amministrazione, necessarie al bene del paese. Continuiamo a rispettare le misure adottare, con il distanziamento sociale, indossando correttamente la mascherina ed il buon senso ce la possiamo fare. Evitiamo di recarci presso abitazioni di familiari o amici, se non per condizioni di comprovata necessità. Ricordiamo che la Protezione Civile di Cetara si è resa disponibile a portare a casa la spesa di beni di prima necessità per coloro che sono impossibilitati ad uscire, a causa della loro positività. Per tutti coloro che devono affrontare la quarantena e non hanno la possibilità di isolarsi nelle proprie abitazioni, sono state messe a disposizione, a titolo gratuito, case vuote e camere di B&B del posto; per poter usufruire anche di questo servizio, è possibile contattare la Protezione Civile al numero 089/9355570. A tutti voi, un in bocca al lupo e i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Spero anche io di tornare presto alla normalità, nel mio amato paese", conclude il sindaco cetarese.