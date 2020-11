Distretto Cilento Blu: Marco Rizzo è il nuovo presidente La nuova nomina all'architetto e consigliere comunale di minoranza di Castellabate

L'architetto Marco Rizzo è stato nominato presidente del Distretto Cilento Blu. Rizzo, è consigliere comunale di minoranza di Castellabate, già candidato alle ultime elezioni regionali per Campania Libera è stato nominato presidente del distretto che comprende 10 comuni della fascia costiera. L'annuncio dello stesso Rizzo sul suo profilo social.

"Comunico con piacere di aver avuto la nomina di Presidente del Distretto Cilento Blu', che comprende 10 comuni della fascia costiera del Cilento da Capaccio a Camerota. Ringrazio il presidente del Coordinamento dei Distretti Turistici della Campania per la grande fiducia accordatami, e l'onorevole Piero De Luca per la vicinanza politica e l'attenzione che sta rivolgendo al nostro territorio e alle tematiche oggetto del mio nuovo incarico. Sarà un'ottima occasione per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale e della Rigenerazione Urbana del territorio. Ci saranno una serie di vantaggi per le imprese aderenti quali la Zona a Burocrazia Zero ( ZBZ), agevolazioni finanziarie, amministrative e fiscali. Insomma ci sarà molto da fare, anche in un momento particolare come questo a causa della pandemia da COVID 19, avremo la grande opportunità di intercettare risorse importanti per le realtà produttive del territorio, oggi più che mai indispensabili per una giusta ripartenza del settore produttivo in generale e turistico ricettivo in particolare". Ha dichiarato, il neo Presidente.