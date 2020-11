Un nuovo asilo nido a Capaccio: posata la prima pietra La struttura, in località Rettifilo, accoglierà 50 bambini tra i 3 e i 36 mesi

E' stata posata, questa mattina, la prima pietra del nuovo asilo nido che prenderà vità presso il Parco delle Noci in località Rettifilo-Vannullo nel comune di Capaccio Paestum. Sono ufficialmente iniziati i lavori della nuova struttura, finanziata con fondi Por Campania Fesr 2014/2020, che accoglierà circa 50 bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La struttura sarà formata da una zona per attività ludiche e ricreative e una zona per riposo. Pensata all’insegna del rispetto dell’ambiente, del paesaggio e dello sfruttamento di energia elettrica da fonti alternative, nella parte esterna avrà una fila di alberi ad alto fusto che costituisce una barriera verde al rumore. I giardini e il piazzale saranno allestiti con tanti giochi pensati appositamente per i bambini. Presente all'inaugurazione dei lavori anche il sindaco Franco Alfieri.