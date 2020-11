Giffoni Valle Piana:saturimetro per ogni famiglia con positivi Il comune acquista 30 dispositivi da consegnare alle persone che ne faranno richiesta

Questa mattina il Comune di Giffoni Valle Piana ha acquistato 30 saturimetri che verranno consegnati nei prossimi giorni dalle associazioni di volontariato ai nuclei familiari con persone positive al Covid-19 che ne faranno richiesta attraverso il servizio solidale Sos Giffoni.

I saturimetri verranno affidati in comodato d’uso gratuito al nucleo familiare con positivi che ne farà richiesta, rimanendone in possesso sino alla completa guarigione.

“Si tratta di un gesto importante – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Questo è un nuovo segnale di vicinanza forte dopo le tante iniziative già attuate da settimane, come il servizio di consegna a domicilio di beni primari e farmaci attraverso Sos Giffoni e lo sportello virtuale di Supporto psicologico per le famiglie in quarantena. Un’altra azione concreta per salvaguardare la salute pubblica della nostra Città”.