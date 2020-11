Baronissi: slitta il rientro in classe, la nuova ordinanza Rinviata l'apertura delle scuole anche a Giffoni Valle Piana e Battipaglia

Slitta il rientro in classe in altri comuni della provincia di Salerno. Il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, con l’ordinanza n. 92 firmata oggi, sulla base dei dati epidemiologici registrati negli ultimi giorni, ha deciso la sospensione delle lezioni in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria fino al 30 novembre.

“Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Valiante sulla base di dati che vede la curva dei contagi salire, con 225 positivi attualmente in città e il coinvolgimento di trentasette interi nuclei familiari con ventidue bambini da 0 a 10 anni in quarantena. Ad oggi, sono stati sedici i bambini (da 0 a 10 anni) contagiati al covid, sei ancora positivi; molti gli under 18.” Comunicano dall'amministrazione.

“E’ un provvedimento adottato sulla base di dati epidemiologici ben chiari – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – sentito il COC, dopo un confronto con le dirigenti scolastiche che fanno parte del tavolo istituzionale sulla scuola, si è decisa la prosecuzione della didattica a distanza anche per i più piccoli, visti i contagi nel nostro territorio, di gran lunga superiori a quelli di ottobre quando fu disposta dalla Regione Campania la sospensione dell’attività in presenza. La Dad - vista anche l’attuale difficoltà di accesso ai tamponi antigenici dello screening scuola – proseguirà fino al 30 novembre. Poi verificheremo i dati e assumeremo le conseguenti decisioni”.

L’ordinanza di oggi prevede anche la chiusura pomeridiana e nei giorni prefestivi e festivi del cimitero cittadino e il contingentamento degli accessi. In particolare, il lunedì sarà consentito l’accesso alle famiglie con le iniziali del cognome con le lettere A-D; il martedì lettere E-H; il mercoledì I – N; il giovedì O – R e il venerdì S – Z. Il cimitero sarà aperto dalle 7.00 alle 12.30.

Anche il comune di Giffoni Valle Piana posticipa il rientro tra i banchi di scuola. Il sindaco Antonio Giuliano ha ordinato la sospensione della didattica in presenza fino al 4 dicembre. “In un momento storico come questo, in cui nessuno è immune da questo maledetto virus, ho ritenuto opportuno tutelare ancor di più i miei concittadini e in particolar modo la parte più fragile della nostra popolazione, ossia i bambini – ha spiegato il Sindaco Antonio Giuliano -. Si tratta di un gesto forte ma che considero necessario, specie in questo momento, per contenere l’emergenza legata al Covid-19”.

Dopo un incontro con dirigenti e consiglieri comunali, anche il primo cittadino del comune di Battipaglia, Cecilia Francese, procede con il rinvio della riapertura delle scuole. Si proseguirà con la didattica a distanza almeno fino al 7 dicembre.