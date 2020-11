Cava, l'amministrazione premia i volontari antincendio Consegnato un attestato di merito alla protezione civilie e alle associazioni

Al termine della campagna di avvistamento antincendio boschivo 2020, il Sindaco Vincenzo Servalli e il Vicesindaco Nunzio Senatore, con delega all’Ambiente, hanno premiato le associazioni che hanno dato la disponibilità la scorsa estate a svolgere il servizio di sorveglianza per prevenire l’azione dei piromani o di chi, magari inconsapevolmente, mette a rischio il patrimonio arboreo della valle metelliana.

Un attestato di merito è stato consegnato alla Protezione Civile comunale e alle associazioni Club Alpino Italiano, Amici di Monte Finestra, Mani Amiche, Legambiente Terra Metelliana, Progetto Dieci Metri, Genitori Insieme.

“Se quest’anno non abbiamo avuto particolari danni dagli incendi – afferma il Vicesindaco Nunzio Senatore – è merito dei tanti volontari che si sono impegnati tutti i giorni, armati di binocoli e ricetrasmittenti, a salvaguardare i nostri boschi, lanciando l’allarme ad ogni piccolo segnale di fumo. Un lavoro prezioso, fatto per amore della città e non per soldi, per il quale, non solo l’Amministrazione comunale, ma tutti i cavesi devono essere grati. Il nostro volontariato è una patrimonio inestimabile ed una risorsa insostituibile”.