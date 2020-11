Caserma dei carabinieri a Nocera: ok all'adeguamento sismico La Giunta approva il progetto esecutivo dei lavori all'edificio di via Correale

“Il lavoro degli uffici e dell’ Assessorato ai Ll.Pp ha permesso di portare a compimento una questione che andava risolta nel rispetto delle procedure e purtroppo delle lungaggini amministrative sulle quali abbiamo eseguito ogni opportuna verifica interna ” ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato.

Il settore Lavori Pubblici del comune di Nocera Inferiore ha provveduto a stilare il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell’ edificio di Via Correale. I lavori si sono resi necessari per adeguare l’ edificio in uso alla Benemerita e di importanza strategica come presidio di sicurezza territoriale, alla normativa antisismica più recente. L’ approvazione odierna, avvenuta con delibera di Giunta n.198 , si inserisce come step propedeutico all’ approvazione dell’ intervento inserito nel programma delle opere pubbliche 2020/2022( elenco annuale 2020 approvato unitamente al DUP con deliberazione di C.C n.12 del 18.11.20). Il costo complessivo dell’ intervento è pari ad euro 2.000.000,00 ( tramite ricorso al Mutuo Cassa DD.PP per l’annualità 2020).