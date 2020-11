Riapertura attività, D'Aragona: "Sostenere i negozianti" L'appello degli esercenti di Scafati

"La città Scafati ha bisogno di tutti per poter aiutare i nostri commercianti". Così Vincenzo D'Aragona del gruppo "Scafati Cresce" commenta il periodo vissuto dagli operatori di categoria in città. "I commercianti di Scafati sono forti, sono dei guerrieri, sono persone che non si lasciano abbattere, ma hanno bisogno del nostro aiuto, visto che comunque l'amministrazione comunale non è presente. Abbiamo chiesto gli sconti sulla Tari, abbiamo chiesto di sospendere le emissioni delle tasse del momento, di creare almeno le strisce blu di sospenderle nel periodo del Covid, ma dobbiamo sempre prendere noi l'iniziativa e mai loro. Con l'avvicinarsi del Natale, almeno cerchiamo di essere tutti quanti uniti e spendere nella nostra città. Cambiamo le nostre abitudini, cerchiamo di mangiare magari una pizza in più, in modo da poter far lavorare i nostri ristoratori, di prendere qualche caffè in più. Cerchiamo di aiutarci. Bisogna solamente convivere con questo momento bruttissimo, ma i commercianti di Scafati sono forti e ce la faremo tutti quanti insieme. Tutti uniti per uscirne vittoriosi".