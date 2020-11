Sicurezza scolastica e canile, via ai cantieri a Nocera Stanziati 400mila euro complessivi per tutti i plessi cittadini. Torquato: sicurezza prioritaria

Approvati i lavori di manutenzione straordinaria per l’ adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale. Interventi anche per il canile di Nocera Inferiore.

Il sindaco Manlio Torquato spiega: «I lavori di manutenzione straordinaria previsti per l’ adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici destinati agli studenti rappresentano un elemento imprescindibile che questa amministrazione ha fortemente seguito. I giovani studenti meritano sicurezza ed è una nostro preciso impegno assicurargliela», le parole della fascia tricolore.

L’amministrazione comunale ha approvato con delibera di giunta il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria per i lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento alla normativa della sicurezza per tutti gli edifici de proprietà comunale. Per gli interventi programmati sono stati stanziati 400mila euro, ed interessano tutti i plessi cittadini. Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico del canile municipale “Teresa Farina” di località "Carrara D’Amora".