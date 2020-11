Sarno, proseguono interventi: al via lavori su Rio Sguazzatoio Pulizia e ripristino dei canali occlusi su tutto il territorio

Proseguono gli interventi del Grande Progetto Sarno con la pulizia e ripristino dei canali occlusi su tutto il territorio della provincia: al via oggi i lavori che interessano il Rio Sguazzatoio, in particolare per il ripristino della funzionalità idraulica dell’affluente. L’intervento, finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo pari a 1.247.152,52 di euro, consentirà l’adeguamento e sistemazione dell’alto corso del canale nell’ambito dei centri urbani dei comuni di Angri, Scafati e San Marzano sul Sarno.

A breve partiranno anche i lavori di ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli nel comune di Castel San Giorgio, finanziato sempre dalla Regione Campania per un importo complessivo pari a 1.203.243,00 di euro.

"Si tratta di due importanti tasselli del complesso programma di bonifica del sistema di affluenti del fiume Sarno che abbiamo avviato da tempo per la difesa idrogeologica del territorio e che ho seguito da vicino con la dovuta e continua attenzione che merita un tema così importante: i lavori di bonifica non venivano effettuati da decenni nonostante la loro indiscussa necessità e solo grazie all’attenzione della Regione Campania a guida De Luca una priorità del territorio ha trovato finalmente risposta concreta". Ha dichiarato il consiglire regionale, Luca Cascone.