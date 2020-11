Baronissi, violenza sulle donne: "Saturno" si colora di rosso Previsto anche uno spot della commissione pari opportunità e associazione Irno Comix

Basta violenza sulle donne. Lo grida ad alta voce anche il Comune di Baronissi che il 25 novembre, in occasione della Giornata internaz­ionale contro la violenza sulle donne, organizza un'iniziativa social per riflettere e sensibilizzare sul grave fenomeno. Sulla pagina facebook e sul portale del Comune di Baronissi sarà lanciato un video spot ideato dalla Commissione Pari Opportunità e realizzato in collaborazione con l’associazione Irno Comix. “Impara a volare” il messaggio lanciato dal video, realizzato con disegni originali dell’artista Anna Maria Iozzia (una tavola è stata realizzata da un bimbo palestinese ospite dello Sprar) con la voce della cantante Linda Andresano accompagnata al piano da Craig Hendry. “E' dovere delle Istituzioni sensibilizzare, con azioni concrete e in ogni modo, al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - che si consuma sempre più fra le mura domestiche o nei contesti di studio e lavoro. E’ un modello culturale da cambiare, occorre lavorare molto nelle famiglie perché sia finalmente di fatto messo alle spalle un retaggio antico che vuole la donna discriminata rispetto all’uomo. Significativa è in tal senso l’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità con l’auspicio che possa avere la più ampia diffusione e che possa essere un importante stimolo per riflettere, sempre”.

“L’attuale situazione sanitaria e le restrizioni non permettono di organizzare eventi in presenza ma appena possibile porteremo questo video anche nelle scuole – assicura l’assessore al ramo Maria Sarno – la passione e l’impegno che le componenti della Commissione Pari Opportunità stanno mettendo in campo, saranno in grado di tenere viva l’attenzione sul tema della violenza sulle donne, sul quale dobbiamo accendere i riflettori specialmente in questo particolare momento in cui le tensioni sociali sono più elevate”. “Purtroppo l’insediamento della commissione ha coinciso con l’inizio del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria – afferma Maddalena Ricciardi, presidente della Com­missione Pari Opportunità - ma il nostro impegno non si ferma e saremo sempre pronti con iniziative volte favorire pari opportunità di genere e a rimuovere gli ostacoli che costituiscono qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei cittadini”. Il video è il primo di una serie di iniziative promosse dalla Commissione in­sediata nell’ottobre scorso e composta dalla presidente Maddalena Ricciardi, dalla vicepresidente Lucrezia Galderisi, dalla segretaria Giuseppina Sala e dai membri Linda Andresano, Erminia D'Arco, Francesca Landi, Raffaele Napoli, Monica Tommasi, Adele Vitolo, Mariella Saba e Sonia Cartosciello. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Baronissi accenderà di rosso il monumento d'arte contemporanea "Saturno" colore simbolo di questa lotta.