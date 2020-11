Pontecagnano, domani riaprono le scuole:"Non sono il problema" In città indice di contagio sotto la media. Le parole del sindaco

Mentre i sindaci di numerosi comuni della provincia di Salerno hanno deciso di far slittare il rientro tra i banchi di scuola a seguito dell'ordinanza regionale, nel comune di Pontecagnano riaprono da domani scuole dell'infanzia e tornano in classe gli alunni delle prime elementari.

Il sindaco Giuseppe Lanzara ha spiegato tramite un video messaggio i motivi della sua decisione: "La priorità assoluta è quella dell'istruzione scolastica dei nostri figli. Per un sindaco in questo momento la scelta più semplice sarebbe stata quella di chiudere, ma la scelta giusta è invece quella di dire a voi genitori che potete mandare i vostri figli a scuola, perchè gli istituti sono sicuri. C'è da attenzionare tutto il resto, vedo ancora assembramenti davanti ai bar." Ha dichiarato la fascia tricolore che sottolinea che in città l'indice di contagio è al di sotto della media. C'è attenzione estrema da parte dell'amministrazione comunale in merito all'emergenza scuola, ma il sindaco sottolinea che "Le scuole non sono il problema".

Ed ancora, l'appello ai genitori: "La richiesta che faccio, prima da padre e poi da sindaco, è poter creare delle condizioni di serenità nell'ambito familiare, per i nostri bambini così fragili e indifesi, cercando di superare questo momento anche con un semplice sorriso. Il mio appello è quello di non far entrare il Covid nella testa dei nostri figli. Proteggiamoli dal virus ma anche dalle ansie e preoccupazioni legittime di noi genitori. Il mio impegno andrà sempre nella direzione del bene comune. Il mio dovere è, e sarà, sempre quello di utilizzare il buon senso e mai di cavalcare il consenso."