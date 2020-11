Cava de' Tirreni, un container ufficio a sostegno dell'USCA La Croce Rosse mette a disposizione una autoambulanza per potenziare visite e tamponi a domicilio

Un container a supporto dei medici dell'USCA. Per supportare le attività del Distretto Sanitario 63, l’Amministrazione di Cava de' Tirreni si è attivata con gli assessori Armando Lamberti, Annetta Altobello e Antonella Garofalo, per risolvere le criticità relative all’esecuzione dei tamponi in modalità “drive in”, presso l’area parcheggio di viale Gramsci e per quelli domiciliari. A seguito della riunione del Tavolo di lavoro permanente sull’emergenza sanitaria, durante la quale sono emerse una serie di disfunzioni, questa mattina, mercoledì 25 novembre, è stato posizionato un container ufficio, donato dalla ditta Ciro Lodato, per una migliore operatività delle attività dell’Usca. Il piazzale Gramsci sarà dotato anche di una copertura esterna per l’effettuazione dei tamponi, mentre la Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni ha messo a disposizione una autoambulanza per potenziare le visite e l’esecuzione dei tamponi a domicilio.

“Nell’ambito della collaborazione con il Distretto sanitario territoriale – afferma l’Assessore alle Politiche per la tutela della salute, Armando Lamberti – ci siamo attivati per affrontare le problematiche emerse nella esecuzione dei tamponi da parte del personale dell’Asl. Ringraziamo, come Amministrazione, la disponibilità della ditta Lodato e della Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni che in questo particolare momento hanno dimostrato una grande sensibilità e generosità nel mettersi al servizio della collettività”