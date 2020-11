A Baronissi il "service center" che aiuta i positivi al Covid Associazioni e professionisti in campo per delivery e sostegno psicologico

Sostegno e supporto psicologico: queste le principali caratteristiche del " service center" nato a Baronissi, dedicato ai cittadini in quarantena. Tutto è partito dal Consigliere di maggioranza Giuseppe Pasquile, capogruppo di Azione Comune, che ha contattato delle associazioni del territorio ed alcuni professionisti per realizzare un vero e proprio punto di riferimento per coloro che sono al momento in quarantena, o perchè affetti da Covid19 o perchè in isolamento fiduciario.

La missione dello sportello è quella di offrire una serie di servizi, tutti a titolo gratuito: dal delivery finalizzato alla spesa, a commissioni presso le Poste Italiane o informazioni sui servizi della Casa Comunale, uno sportello telefonico di ascolto e sostegno psicologico, uno sportello telefonico per problemi di natura legale ed infine uno sportello telefonico per informazioni di natura amministrativa.

"Il problema di tanti cittadini baronissesi che sono in quarantena", sottolinea Pasquile, " è quello di non trovare riferimenti, di non avere opportunità per parlare ed interagire con dei professionisti, di non poter esprimere il proprio disagio e le proprie esigenze". Con il collega consigliere Carlo Gaiano, sono state individuate le problematiche da affrontare; secondo Gaiano "Il service center che abbiamo realizzato non è soltanto il delivery legato alla spesa quotidiana: a Baronissi la gente affetta da Covid vive un disagio sociale, e come per gli ottimi i servizi socio-psicologici offerti dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno, il nostro progetto intende contribuire all’opera di sostegno psicologico”.

Tra i professionisti che hanno preso parte al progetto l'avvocato Tiziana Strazzullo, la dott.ssa commercialista Antonella Stanzione, le counselor Daniela Abate e Rossella Cetrangolo dell'Associazione “Aspic per la Famiglia” di Salerno e la dottoressa Linda Andresano per l'Associazione Ormanomade di Baronissi. "Baronissi Live", associazione territoriale, gestirà il delivery.

Significativo è il sostegno dell’Associazione “ASPIC per la Famiglia” presieduta dalla Dott.ssa Daniela Marinelli, psicologa clinica e dell’età evolutiva e psicoterapeuta; un team di psicologi, psicoterapeuti, sociologi e counselor che in ottica preventiva e di intervento, attraverso attività di psicoterapia e di counseling, offrono supporto e sostegno psicologico per il singolo, i bambini, gli adolescenti e la famiglia: “Proprio in virtù di quelli che sono i principi di Aspic per la Famiglia” - afferma la Dott.ssa Marinelli - “riteniamo che in momento di forte emergenza come quella che stiamo vivendo oggi, sia fondamentale fornire un appoggio alla persona facilitando l’esternazione, il confronto, la comprensione, dei diversi vissuti emotivi, scaturiti in seguito all’emergenza.”

Due counselor professioniste forniranno sostegno alla persona garantendo ascolto attivo e comprensione in uno spazio protetto e riservato; in risposta all'emergenza Covid-19 i colloqui si svolgeranno telefonicamente e avranno la durata di trenta minuti. Anche le Dott.sse Stanzione e Strazzullo fanno eco alle dichiarazioni della Dott.ssa Marinelli: “Siamo orgogliose di collaborare con le nostre competenze a questo progetto sociale; prima di ogni cosa vengono i valori umani e confidiamo che il nostro contributo professionale possa risolvere quesiti ed incognite dovuti al momento emergenziale”.

Conclude il Consigliere Pasquile: "Ringrazio le associazioni ed i professionisti che hanno accolto la nostra iniziativa che ricordo essere completamente gratuita e nel massimo rispetto dell’anonimato e della privacy”.