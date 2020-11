Altavilla: vietato fumare, mangiare e bere alcolici all'aperto Il comune salernitano come Milano, la nuova ordinanza per ridurre il rischio contagio da Covid

Vietato fumare all'aperto, tanto a Milano quanto ad Altavilla Silentina. La nuova ordinanza del sindaco Antonio Morra è entrata in vigore dal 25 novembre e resterà valida fino all'8 dicembre, salvo ulteriori proroghe. Il comune della provincia di Salerno emula la decisione del capoluogo lombardo, ma non tanto per migliorare la qualità dell'aria quanto per ridurre il rischio contagi. Non solo il divieto del fumo, (compreso anche l'uso di sigaretta elettronica) ma tra le attività vietate anche mangiare e bere alcolici di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche e in tutte le ore del giorno. Azioni non più consentite poiché in contrasto “con il corretto utilizzo della mascherina”.

“Il consumo delle bevande sopra citate perpetrato da quattro o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, anche la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento” Si legge nel provvedimento, che sottolinea che su aree e strade pubbliche è vietato lo stazionamento di più di tre persone, a prescindere dalla distanza interpersonale, con deroga per i soli componenti di un unico nucleo familiare.