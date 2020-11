Al via la demolizione del campo containers di Pregiato Saranno eliminati 34 prefabbricati e bonificata l'intera area

Dopo l’eliminazione dell’amianto, è iniziata la demolizione definitiva del più grande campo containers della città in via Luigi Ferrara, alla frazione Pregiato.

Sono in corso, infatti, i lavori di eliminazione dei 34 prefabbricati e la completa bonifica dell’area, dove saranno realizzate le opere infrastrutturali al servizio del Palaeventi per un importo di 2 milioni 750 mila euro, finanziate con i fondi PIU Europa, e che prevedono una area parcheggio e di interscambio e una nuova viabilità che migliorerà la circolazione veicolare della frazione ed il collegamento con via Arte e Mestieri.

“L’operazione containers zero va avanti e si avvicina sempre di più alla sua conclusione – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Nunzio Senatore - Dopo aver liberato dagli occupanti tutti i campi container cittadini, stiamo man mano risanando tutte le aree degradate e, per ognuna di esse, sono già pronti progetti di riqualificazione urbana”.